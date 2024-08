Wasiirka caafimaadka Puntland oo ku khasbanaaday inuu la shaqeeyo madaxdii musuq maasuqa lagu eedeeyey.

Habraaca maamul ee ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Mudane Siciid Jamac Qorsheel wuxuu marag u yahay warbixintii mareegta Puntland Online lagu daabacay taariikhdu markay ahayd 29/07/24. Warbixintaasi waxay daaha ka qaaday in guddigii gaarka ahaa uu madaxwaynuhu u saaray iyo hanti dhawrka Puntland ay qireen in musuq xoogan ka jiro wasaaradda, waxayna talo ahaan u soo jeediyeen in madaxda wasaaradda ee arintaas ku lug leh is bedel lagu sameeyo sharcigana lala tiigsado, balse nasiib daro taas waxaa hor istaagay qaybo ka mida ah madaxda dhaqanka iyo madaxda sare ee dawlada Puntland si ay u ilaaliyaan dano reereed

