Dowladda Maraykanka oo sheegtay in ay duqeyn ka fulisey Calmiskaad

0 min read
Share this Post

Dowladda Maraykanka, gaar ahaan Taliska Ciidamada Qaaradda Afrika (AFRICOM), ayaa shaaciyey in ay duqeyn cirka ah ka fuliyeen buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari, halkaas oo lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan kooxda Daacish.

Warsaxaafadeed rasmi ah oo ay soo saareen taliska AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeynta si gaar ah loogu beegsaday maleeshiyaad Daacish ah oo ku dhuumaalaysanayey buuraha Golis, gaar ahaan deegaanka Calmiskaad.

Taliska ayaa xusay in howlgalkaasi uu ahaa mid qorsheysan, iyadoo bartilmaameedka uu ahaa shabakad hubeysan oo ku sugneyd godad ku yaalla togga Baalade.

Ilo amni oo ka tirsan howlgalada ayaa xusey in weerarku uu ka dhacay godad ku yaalla buuraleyda Calmiskaad gaar, aahan togga Baallade. Godadkaasi ayaa lagu tilmaamay meel ay ku go’doonsanayeen xubno muhiim ah iyo horjoogayaal sare oo ka tirsan kooxda argagixisada Daacish.


Share this Post

You May Also Like

Qoyska Madaxweynaha Puntland iyo Ganacsato Ku Marunsan Ka Ganacsiga Maan Dooriyaha Qaadka

Ciidamada Daraawiishta Puntland oo Guulo Ka Gaaray Dagaalka ka Dhanka ah Daacish

Warbixin gaar ah: Imaaraadka Carabta oo Saldhig Ciidan u beddelay Magaalada Boosaaso:

Israeli-American soldier Edan Alexander, image by Reuters

Xamaas oo Ku Dhawaaqday Sii-deynta Maxbuus Mareykanka ah:

Wasiir Dhucle: Puntland waxay u baahan tahay shir dib-u-yagleelid ah!

Ciidanka Difaaca Puntland oo Dilay Xubno Ka Tirsan Daacish