Guddoomiyaha Baarlamaanka Carabta oo bogaadiyey doorashada tooska ah ee Golaha Deegaanka gobolka Banaadir
Guddoomiyaha Baarlamaanka Carabta, Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi, ayaa si diirran u bogaadiyey qabsoomidda doorashooyinka tooska ah ee Golaha Deegaanka Gobolka Banaadir, isagoo ku tilmaamay tallaabo taariikhi ah oo horumar weyn u ah geeddi-socodka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya.
Bayaan rasmi ah oo uu soo saaray Khamiistii, Al-Yamahi ayaa sheegay in doorashooyinkani ay yihiin kuwii ugu horreeyey ee si toos ah uga dhaca Soomaaliya muddo ka badan nus qarni, taas oo muujinaysa isbeddel dhab ah oo ku wajahan dib-u-dhiska hay’adaha dowladeed iyo xoojinta ka-qaybgalka shacabka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Carabta ayaa carrabka ku adkeeyey in doorashooyinka tooska ahi ay door muhiim ah ka qaadanayaan hirgelinta nidaam dimuqraadi ah, kobcinta muwaadinnimada, iyo in dadweynaha fursad buuxda loo siiyo ka-qaybgalka go’aan-qaadashada masiirkooda.
Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in natiijada doorashooyinka Banaadir ay yeelan karto saameyn togan oo ku saabsan amniga iyo xasilloonida caasimadda Muqdisho, isla markaana ay dhiirrigelin karto dadaallada ballaaran ee lagu sugayo nabadda guud ahaan dalka.
Dhanka siyaasadda, Al-Yamahi ayaa ugu baaqay hoggaanka iyo xoogagga siyaasadeed ee Soomaaliya in ay muujiyaan midnimo iyo isu-tanaasul, isagoo xusay in danta qaranka ay ka horreyso khilaaf kasta oo siyaasadeed, isla markaana wadahadalka iyo is-afgaradku yihiin waddada ugu habboon ee lagu gaari karo horumar waara.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Carabta ayaa mar kale xaqiijiyey in hay’adda uu hoggaamiyo ay si buuxda u taageersan tahay dadaallada lagu xaqiijinayo amni, xasillooni iyo horumar waara oo ka hana qaada Soomaaliya, iyo rajooyinka shacabka Soomaaliyeed ee ku aaddan mustaqbal nabdoon oo barwaaqo leh.
Soomaaliya ayaa markii ugu dambeysay doorashooyin toos ah ka qabatay sanadkii 1969, ka hor afgambigii militari ee uu hoggaaminayey Maxamed Siyaad Barre. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1991-kii, dalka waxa uu ku shaqeynayey nidaam doorasho oo dadban, inkasta oo deegaanno ay ka mid yihiin Puntland iyo Somaliland ay yeesheen hanaan u gaar ah.
Doorashada tooska ah ee Muqdisho ayaa hadda loo arkaa tijaabo muhiim ah oo lagu qiimeynayo suurta-galnimada in mustaqbalka dhow doorashooyin dadweyne oo heer qaran ah laga hirgeliyo Soomaaliya.