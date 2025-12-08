Taliyaha Booliska oo ka hadlay amniga Muqdisho, kana digay qalalaase iyo ku takri-fal dhulka danta guud

1 min read
Share this Post

Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano ayaa maanta ka hadlay xaaladda amni ee Muqdisho iyo kuwa wiiqaya amniga caasimada.

Taliyaha ayaa dhagax dhigay dhisme cusub oo loogu talagalay taliska guud ee qaybta booliska gobolka Benaadir. Dhismahan wuxuu qayb ka yahay qorshaha lagu kordhinayo awoodda hay’adaha amniga iyo adeegyada bulshada.

Diyaano wuxuu cambaareeyay dadka abaabula qalalaasaha iyo faafinta warar aan la xaqiijin. Wuxuu sheegay in ficilladaas ay dhaawacaan hawsha dowladda ee ku aaddan xasillooni iyo maamulka caasimadda. Wuxuu ku adkaystay in la dhowro nidaamka iyo kala dambaynta.

Taliyaha wuxuu sheegay in dhulka danta guud aan loo wareejin karin qof ama ganacsi gaar ah. Wuxuu bulshada ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan degganaansho iyo iskaashi amni.

“Dhulka danta guud cid gaar ah looma wareejiyo. Qaylada iyo falalka carqaladeeya amniga waa in la joojiyaa. Dhulku wuu ku filan yahay bulshada Soomaaliyeed,” ayuu yiri Diyaano.

Qorshaha dhismayaasha cusub ee booliska wuxuu ahaa mid ka mid ah ballamaha uu bixiyay markii uu xilka la wareegay. Muddada kooban ee uu joogo waxaa muuqda horumar ku saabsan xarumaha adeegga amniga


Share this Post

You May Also Like

Mareykanka Iyo UK oo ka Horyimi Siyaasada Xasan Sheekh

Warbixin gaar ah: Imaaraadka Carabta oo Saldhig Ciidan u beddelay Magaalada Boosaaso:

ChatGPT oo Lagu Eedeeyey Dabka Ka holcaya Los Angeles Maxey tahay Sababtu?

Maxaadan Ogayn Oo ay Xambaarsanayd Isku Shaandhaynti koobnayd ee 21/10/24 Uu Sameeyay Raysal wasaare Xamze Cabdi Barre

Maxey yihiin Ciidamada Kuuriyada Waqooyi Ee Ka Garab Dagaalamaya Ruushka?

Somaliland oo qiratey Kaalmeynta Argagixisada joogta Puntland