Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka guddoomay warqadaha aqoonsiga safiirrada EU iyo Nederlaan

0 min read
Share this Post

Muqdisho: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Madaxtooyada ku qaabilay safiirka cusub ee Midowga Yurub u jooga Soomaaliya, Francesca Di Mauro, iyo safiirka Boqortooyada Nederlaan, Henk Jan Bakker.

Labada safiir ayaa Madaxweynaha u gudbiyey warqadahooda aqoonsiga, iyagoo ku muujiyey ballanqaadkooda ku aaddan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga Soomaaliya ay la leedahay Midowga Yurub iyo Nederlaan.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku soo dhaweeyey safiirrada xilalka cusub, wuxuuna sheegay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin wada shaqeyn iyo iskaashi ku dhisan kalsooni iyo danta guud.

Danjireyaasha ayaa dhankooda bogaadiyey hoggaanka dowladda Soomaaliyeed, waxayna hoosta ka xariiqeen in dalalkoodu ay sii wadi doonaan taageerada dhinacyada amniga, horumarinta iyo xiriirka diblomaasiyadeed.


Share this Post

You May Also Like

Mareykanka & Israa’iil oo ku fashilmey burburinta Nukliyeerka Iraan

Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Guddoomiyaha cusub ee Midowga Afrika

Mas’uuliyiin ka Socda Dawlada Turkiga oo Gaarey Boosaaso

Dabley hubeysan oo labo ruux ku dishay duleedka Gaalkacyo

Warbixin Ku Saabsan Weerarkii Xalay Ay Iiraan Kuqaadey Israa’iil 1-da Oktoobar 2024

NISA oo gobolka Hiraan ku dishey horjooge ka tirsan Al-Shabaab